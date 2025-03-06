تحديث جوي بشأن الأمطار.. تدفق السحب الرعدية بقوة على القاهرة والوجه البحري
كتب- محمد نصار:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحديثًا بشأن حالة الطقس الآن على عدد من مناطق الجمهورية.
وقالت الأرصاد، في تحديثها الجوي، إن السحب الرعدية الممطرة تستمر في التدفق بقوة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري
تكون مصحوبة بتساقط لحبات البرد أحيانًا.
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