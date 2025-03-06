وزير السياحة: مصر تملك أعظم الإمكانات لتصبح المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم

كتب- محمد أبو بكر:

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا، بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام الألمانية والدولية من صحف ووكالات أنباء وقنوات تلفزيونية، وذلك على هامش مشاركة مصر في فعاليات بورصة برلين السياحية (ITB 2025).

حضر المؤتمر، السفير محمد البدري، سفير مصر في ألمانيا، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي، ومحمد فرج، المشرف على المكتب السياحي ببرلين وروسيا، وأحمد نبيل، معاون الوزير للطيران والمتابعة.

المقصد السياحي المصري لديه الكثير لاستكشافه

أكد الوزير، أن مصر تمتلك أعظم المقومات التي تؤهلها لتكون الأكثر تنوعًا في الأنماط والمنتجات السياحية عالميًا (Unmatched Diversity).

وأوضح أن القطاع السياحي المصري يقدم تجارب غنية ومتنوعة تشمل: السياحة الشاطئية والثقافية والروحانية، السياحة البيئية والرياضية، رحلات نيلية بين الأقصر وأسوان، المغامرات في الصحراء والواحات مثل سيوة والصحراء البيضاء، زيارة المتحف المصري الكبير، الذي سيتم افتتاحه الكامل في 3 يوليو 2025، زيارة منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

تطويرات وخطط مستقبلية

- الانتهاء قريبًا من تطوير الخدمات السياحية في منطقة أهرامات الجيزة.

- تعزيز تجربة الزائرين بالمتحف المصري الكبير ليكون وجهة سياحية متكاملة.

- إطلاق برامج تحفيزية لشركات الطيران لزيادة الرحلات إلى الأقصر وأسوان خلال الصيف.

- العمل على مشروع "التجلي الأعظم" في سانت كاترين ومسار العائلة المقدسة.

تعزيز التحول نحو السياحة المستدامة

- 41% من المنشآت الفندقية تطبق الممارسات الخضراء.

- 30% من مراكز الغوص تلتزم بالمعايير البيئية.

وأشار الوزير، إلى أن مصر استقبلت 15.8 مليون سائح من أكثر من 180 دولة خلال العام الماضي، وتم إضافة 15 فندقًا عائمًا جديدًا بطاقة 235 كابينة.

وتابع أن مدينة العلمين الجديدة استقبلت سائحين من أكثر من 106 جنسيات الصيف الماضي، كما تم افتتاح 3 مطارات جديدة تسهل الوصول إلى مناطق الساحل الشمالي.

ووجه الوزير، دعوته إلى السائحين، خصوصًا من السوق الألماني - الذي تصدر الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر خلال الثلاث سنوات الماضية- لزيارة مصر والاستمتاع بتجاربها المتنوعة والمتميزة.

وخلال مقابلاته مع الصحف الألمانية والأوروبية، خصوصًا مجلة FVW الألمانية المتخصصة، أكد أن مصر ليست فقط مقصدًا أثريًا أو شاطئيًا بل وجهة متنوعة تقدم تجارب لا تضاهى وفرصًا استثمارية كبرى في القطاع السياحي.

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