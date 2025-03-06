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بتوجيهات السيسي.. تحرير المصريين المختطفين من قبضة الدعم السريع في السودان -تفاصيل

01:46 م الخميس 06 مارس 2025

عبد الفتاح السيسي و عبد الفتاح البرهان

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كتب- محمد نصار:

نجحت الأجهزة المعنية في مصر، في تحرير المصريين المختطفين بالتنسيق مع نظيرتها بالسودان الشقيق، وذلك وفق نبأ عاجل أوردته قناة إكسترا نيوز.

جاء ذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستعادة المصريين المختطفين من قبل ميليشيا الدعم السريع.

كما نجحت الأجهزة المعنية في مصر بالتنسيق مع نظيرتها بالسودان الشقيق، في نقل المصريين المحررين من مناطق الاشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورسودان وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

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السيسي المختطفين المصريين في السودان
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بتوجيهات السيسي.. تحرير المصريين المختطفين من قبضة الدعم السريع في السودان -تفاصيل
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