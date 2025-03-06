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الرئيس السيسي يهنئ رئيس غانا بذكرى يوم الاستقلال

01:37 م الخميس 06 مارس 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى الرئيس جون ماهاما، رئيس جمهورية غانا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس، محمد عادل مختار، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية غانا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي محمد عادل مختار جمهورية غانا
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