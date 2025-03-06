تسبب صدمة كهربائية.. حملة استدعاء لمنتجات STRÅLA للعلامة التجارية "إيكيا"

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركة "الفطيم مصر" لبيع التجزئة المالكة للعلامة التجارية "إيكيا"، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، عن حملة استدعاء لبعض سلاسل ومصابيح الإضاءة LED الخارجية التي تحتوي على قابس غير متوافق من مجموعات المنتجات "STRÅLA" كون القابس لا يتوافق مع معايير السلامة، مما يؤدي لخطر التعرض لصدمة كهربائية.

يأتي ذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة، وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على أمن وسلامة المستهلكين والاستخدام الآمن للمنتجات، ويرجع ذلك بسبب خطأ في التصنيع، كون قابس هذه المنتجات لا يتوافق مع معايير السلامة، مما يؤدي إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية.

ويمكن التعرف على المنتجات المتأثرة من خلال اسم مشغل LED، وختم تاريخ مشغل LED، واسم القابس (1056314 - STRÅLA N LED lght chain 24 star flash/outdr gld - 30563178 - STRÅLA NN LED lghtng crtn 48 outdoor star).

- تواريخ الإنتاج المتأثرة هي (شهر - سنة ): (2138, 2141, 2148, 2209, 2215, 2224, 2231, 2236, 2320, 2326, 2332, 2336, 2347, 2409, 2413, 2421, 2423, 2424, 2426, 2434,

2437).

- معدة التحكم الإلكتروني المتأثرة : ICPSH24-2-IL-1

- اسم القابس (SYK-02F).

وتناشد إيكيا جميع العملاء الذين يمتلكون سلاسل ومصابيح الإضاءة LED الخارجية والمتضررة من مجموعات المنتجات STRÅLA، التوقف عن استخدامها والاتصال بـ "إيكيا" فورًا لإجراء عملية الاستبدال أو الاسترجاع ورد القيمة دون اشتراط إثبات عملية الشراء (الفاتورة).

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