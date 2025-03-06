"الحق في الدواء" يشيد بفرض رقابة صارمة على سوق الأدوية المخدرة

كتب- أحمد جمعة:

أشاد المركز المصري للحق في الدواء بجهود الحكومة في مكافحة الإدمان وفرض رقابة صارمة على سوق الأدوية المخدرة.

وأوضح المركز في بيان، أن مشروع هيئة الدواء الجديد "دوانا" يعد أهم مشروعا حصل بعد اعتماد منظمة الصحة للمستوى الثالث في صناعة الدواء وهو مستوى النضج الدوائي.

وأشار المركز إلى أن مشروع دوانا، جاء لإرساء طريق واضح يعتمد على استراتيجية وضعتها الهيئة التي تعتمد على التفتيش الصيدلي لتتبع نظام كامل متكامل لرصد الأصناف المخدرة والأصناف المؤثرة على الصحة النفسية.

وأكد المركز أن هذا المشروع أدى إلى ضبط المنظومة الخاصة بالأدوية المخدرة التي تصل لغير المستخدمين الحقيقيين لها وتحسين الرقابة، كما أنه يسهل على الدولة وأجهزتها الرقابية في مكافحة سوء الاستخدام والتهريب وبالتالي، ضرب السوق غير الشرعي لهذه التجارة الذي تسبب في زيادة في أعداد المدمنين ومراكز الإدمان آخر 5 سنوات وتخصيص ميزانيات بالملايين من الموازنة العامة للعلاج والضغط على إمكانيات المستشفيات النفسية والعصبية.

وأوضح المركز أن مشروع دوانا الذي تأخر كثيرا يراه المركز المصري للحق في الدواء مشروعا في فكر منظم وعميق ورؤية كاشفة لأوضاع كانت معوجة أسهمت في تجارة ملعونة يجب يتطور ويتحدث وفق المعطيات والمتغيرات حتى تتخلص مصر من سمعة سيئة والحفاظ على الشباب وتوفير الأدوية المستحقة للمرضى الأساسيين اللذين يجدون معاناة شديدة.

وطالب بضرورة التعاون بين المشروع وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن والمجتمع المدني لمزيد من التعاون في مجالات التوعية والتثقيف

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