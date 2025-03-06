موعد صرف معاش شهر مارس باتحاد المهن الطبية

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمد علاء، أمين عام اتحاد المهن الطبية، موعد صرف معاش أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" وورثتهم، اعتبارًا من الخميس 13 مارس، على أن يتم صرف 1500 جنيه للعضو، تنفيذًا لقرار مجلس الاتحاد بصرف معاش الأعضاء وأسرهم شهريًا اعتبارًا من يناير الماضي، بدلًا من صرفه مجمعًا كل 3 أشهر.

وأوضح أمين عام اتحاد المهن الطبية، في بيان، الخميس، أنه بلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع وأسرهم حوالى 124,500 عضو، فيما بلغ إجمالي المعاشات حوالى 180 مليون جنيه.

وكان المجلس قد قرر في وقت سابق صرف المعاش شهريًا اعتبارًا من أول يناير 2025، ويُحوَّل المعاش إلى حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد، على أن يقوم العضو الأساسي بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين.

وحول الأوراق المطلوبة للحصول على معاش اتحاد المهن الطبية، أشار إلى أنه يتم تقديم استمارة "أ. ن" من النقابة الخاصة بالعضو، وخطاب من أحد بنوك "مصر - الأهلي - الإسكندرية" بالموافقة على تحويل المعاش عليه (حساب جاري أو توفير)، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، على أن يتقدم العضو بنفسه لملء طلب الحصول على المعاش أمام الموظف المختص بمقر الاتحاد، 6 شارع الحديقة – جاردن سيتي – القاهرة.

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