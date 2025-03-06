نائب: القمة العربية قدمت خطة متكاملة لإحراج الإدارة الأمريكية وإفشال التهجير

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مخرجات القمة العربية غير العادية التي عُقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء الماضي، قدّمت رؤية عربية موحدة تجاه القضية الفلسطينية، وأرست خطة متكاملة للتصدي لمخطط التهجير القسري الذي تدعمه حكومة نتنياهو بمساندة الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة ترامب، في انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح "أبو الفتوح"، في بيان الخميس، أن القمة جاءت لتعكس الموقف الثابت للدول العربية تجاه دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تقود جهودًا قوية في هذا الملف، مؤكدة التزامها التاريخي بمساندة الشعب الفلسطيني في ظل واحدة من أصعب الفترات التي يمر بها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر، بالتعاون مع الجانب الفلسطيني، طرحت خلال القمة خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، دون المساس بحق الفلسطينيين في أرضهم أو القبول بأي حلول تهدف إلى تهجيرهم قسرًا، وهو ما يعزز الصمود الفلسطيني ويضع حدًا للمخططات الإسرائيلية المدعومة أمريكيًا.

وأضاف أن البيان الختامي الصادر عن القمة يُعد بمثابة خارطة طريق للمرحلة المقبلة في التعامل مع تطورات القضية الفلسطينية، موثقًا كافة التحركات والمواقف المصرية منذ اندلاع الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

كما أكد "أبو الفتوح" أن ترحيب حركة حماس بمخرجات القمة يعكس التوافق الفلسطيني المصري والدعم العربي الشامل لرفض مخطط التهجير القسري، مشددًا على أن الخطة العربية لإعادة الإعمار تسعى لإفشال الأجندة الأمريكية الرامية إلى إفراغ القطاع من سكانه.

واختتم بتأكيده أن هذه القمة تميزت عن سابقاتها بتركيزها الواضح على تثبيت الحقوق الفلسطينية المشروعة، وإحراج الإدارة الأمريكية وكشف ازدواجية مواقفها أمام العالم، في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية وغياب ردع دولي حقيقي للجرائم المرتكبة بحق المدنيين العزل.

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