رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد مستشفى المنيا في زيارة مفاجئة

كتب- أحمد جمعة:

أجرى الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، زيارة مفاجئة إلى مستشفى المنيا للتأمين الصحي؛ لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من رفع حالة الاستعداد خلال شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وتفقد "مصطفى"، أقسام الاستقبال والطوارئ، الباطنة، العمليات، الحضانات، الأورام، المناظير، والرعاية المركزة، حيث اطلع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وتقييم أداء المستشفى، والوقوف على جاهزية الفرق الطبية، بما يحقق أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين.

وخلال الزيارة، شدد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، على أهمية التعاون والعمل الجماعي بين الفرق الطبية والإدارية، لتحقيق الأهداف المنشودة في قطاع الصحة العامة، كما أكد على أهمية تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، لضمان تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين.

وتضم مستشفى المنيا للتأمين الصحي 212 سريرًا ومجموعة متنوعة من الأقسام الطبية المتخصصة، تشمل: الحضانات، الخدمات المقدمة، الرمد، الباطنة العامة، العظام، الجراحة، المسالك، الأنف والأذن، النساء والولادة، الأطفال، الحضانة، رعاية القلب، رعاية مركزة، رعاية ما بعد القسطرة القلبية، رعاية الصدمات المخية، رعاية الأطفال، رعاية الاستقبال والطوارئ، الأشعة، الأشعة التداخلية، مناظير الجهاز الهضمي، الاستقبال والطوارئ.

رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد جمال رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد: أمطار رعدية وأحوال جوية غير مستقرة خلال الـ6 أيام المقبلة

غدًا.. احتفالية في الجامع الأزهر بمناسبة مرور 1085 عامًا على تأسيسه

النقل والبترول توقعان مشروعًا لمحطة تسهيلات بحرية وأرضية بميناء الدخيلة