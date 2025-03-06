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قرار جمهوري يخص شراء القمح بقيمة 500 مليون دولار

12:24 م الخميس 06 مارس 2025

شراء القمح

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كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك لتمويل عملية توريد القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2024.

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شراء القمح قرار جمهوري مكتب أبو ظبي للصادرات
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