"التنمية المحلية" تكشف إنجازات وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال فبراير 2025

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية دور وحدات السكان في جميع المحافظات ومنسقي السكان بوحدات الإدارة المحلية والتي تهدف إلى توحيد جهود الأجهزة المعنية بالقضية السكانية نحو تحقيق تنمية بشرية من خلال تحسين الخصائص السكانية ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومي واستنزافها لجهود الدولة التنموية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة عملت على حوكمة ملف السكان من خلال تفعيل الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي، وتفعيل اللامركزية في تحديد القضايا وتحليلها واتخاذ القرارات بحلها، وتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم دور الشباب في عملية في اتخاذ القرار بالمحافظات، وتفعيل المسؤولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.

جاء ذلك خلال التقرير الذي استعرضته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حول جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر فبراير 2025، وذلك في إطار جهود الحكومة للسيطرة على معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضحت منال عوض، أن وحدة السكان المركزية نسقت خلال شهر فبراير 2025 مع مؤسسة صناع الخير لتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة والمؤسسة بهدف تمكين الشباب في مجال ريادة الأعمال والشمول المالي بالتعاون مع بنك مصر.

كما تم التنسيق مع مؤسستي مصر الخير وأجيال مصر لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون مع الوزارة ضمن مشروع (ثيم وحياة) حيث استهدف التدريب تعزيز مجموعة من القيم الأساسية في بيئة العمل لموظفي وحدة السكان، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين 565 موظفًا، وقام بتنفيذ التدريب رؤساء وحدات السكان بالمحافظات بعد تلقيهم برنامج إعداد مدربين من المؤسسة.

كما أضاف التقرير أنه تم تنظيم الاجتماع الشهري لرؤساء وحدات السكان لمناقشة مستجدات العمل ومناقشة خطة العمل السنوية 2025 ونماذج الإنجازات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن وحدة السكان المركزية بالوزارة نفذت خلال الشهر الماضي زيارات ميدانية لمحافظتي الشرقية وشمال سيناء، وتم خلال زيارة محافظة الشرقية عقد لقاء بين المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة للتنويه عن ضرورة دعم مهارات منسق السكان بالقرى واستمرار عمله لرصد المشكلات من أرض الواقع وعمل التدخلات العاجلة للمشكلات على مستوى المراكز والمدن والأحياء التي يمكن أن تحل بتدخل سريع من خلال الجهات المسؤولة وشركاء العمل.

كما تم الإشارة إلى المبادرات التي أطلقتها وحدة السكان والتي تتضمن أنشطة طويلة المدى لرفع الوعي وتحسين الخصائص السكانية بالتنسيق والتعاون مع الشركاء المعنيين، كما تم عقد دورة تدريبية تنشيطية لتنمية مهارات منسقي السكان في إعداد مبادرات سكانية لعدد 22 منسق سكان بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالشرقية.

ولفت التقرير، إلى أن زيارة وحدة السكان لمحافظة شمال سيناء تضمنت عقد لقاء مع اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، للتعريف بدور وحدة سكان المحافظة وفرق العمل بالمدن والقرى ومنهجية العمل لتحسين مؤشرات التنمية للمواطن السيناوي.

كما تم عقد دورات تدريبية في 5 مدن ومراكز من شمال سيناء هي (العريش - الشيخ زويد - نخل - الحسنة - بئر العبد)، إضافة إلى تنظيم حوار مجتمعي مع قبائل شمال سيناء حول القضية السكانية والتنمية البشرية وأهميتها لحل القضية السكانية والاستماع إلى مطالب أهالي القرى والمشايخ والعواقل الذين تم زيارتهم.

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