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التقلبات الجوية.. سحب رعدية ممطرة على 3 مدن وسيول على جنوب سيناء

11:12 ص الخميس 06 مارس 2025
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية على مدار الساعات المقبلة من اليوم الخميس.

وقالت الأرصاد، إنه مع استمرار متابعة الحالة الجوية لليوم الثاني على التوالي، تشير آخر صور عبر الأقمار الصناعية إلى تدفق السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري (البحيرة وكفر الشيخ).

وأضافت هيئة الأرصاد، أن من المتوقع أن تتقدم السحب الرعدية الممطرة للمناطق الداخلية مع تقدم الوقت، لافتة إلى أن فرصة تشكل السيول قائمة اليوم على مناطق من جنوب سيناء.

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