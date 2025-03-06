تطوير واحة سيوة.. الري: استكمال غلق الآبار العشوائية وغلق فوري لأي آبار مخالفة جديدة

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة.

تم خلال الاجتماع عرض الموقف الحالي لمنظومتي الري والصرف بواحة سيوة، وما تحقق من تخفيض لمناسيب المياه في بركة سيوة وصولًا للمناسيب الآمنة، وموقف البدء في المرحلة الثالثة من أعمال المشروع والتي تستهدف خفض مناسيب المياه في بركة بهي الدين بواحة سيوة.

وقد وجه الدكتور سويلم، باستمرار متابعة الإجراءات والأعمال الجاري تنفيذها بالواحة، والاستمرار في قراءة مناسيب المياه، وتفعيل الاعتماد على منظومة التليمتري في متابعة المناسيب بالواحة، واستكمال خطة غلق الآبار السطحية العشوائية والتي تقوم بالسحب الجائر للمياه الجوفية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لإغلاق أي آبار مخالفة جديدة، ومواصلة إجراءات تشجيع المزارعين على التحول للري الحديث لترشيد استخدام المياه.

وصرح الدكتور سويلم، بأن أعمال التطوير الحالية تتم بالتكامل بين كل من وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وبالتنسيق التام مع أهالي الواحة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تمكن من استعادة الواحة لتوازنها البيئي، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه وتحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعي بالواحة، واسترداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضي الزراعية التي تدهورت خلال السنوات الماضية.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال حفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كم لنقل مياه الصرف الزراعي لعدد 5 من المصارف الزراعية المؤدية لبركة سيوة ونقلها إلى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير التي ضخت مياه الصرف الزراعي من خلال قناة بطول 5.70 كم تصل إلى القناة المفتوحة.

كما تم الانتهاء من حفر 12 بئرًا عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية، وفي المقابل تم غلق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفي السطحي بشكل جائر.

وتم تنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم لـ 4 جسور حول بركة سيوه بغرض تقليل الأضرار الناتجة عن ارتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتي أثرت سلبًا على بعض الأراضي الزراعية والمباني والمنشآت السياحية المطلة على البحيرة.

ويجرى العمل في إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي لتتكامل مع ما تم تنفيذه ببركة سيوة بالتعاون مع إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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