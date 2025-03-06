خريطة سقوط الأمطار اليوم الخميس - الأرصاد تكشف التفاصيل

كتب - أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خريطة سقوط الأمطار اليوم الخميس 6 مارس 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الهيئة، أن هناك فرصا لتساقط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري علي فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هناك أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً علي مناطق من السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد تصل لحد السيول علي مناطق من جنوب سيناء وتكون خفيفة علي مناطق من شمال الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

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