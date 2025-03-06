نشرة التوك شو| أهمية زكاة المال في الإسلام وأصداء خطة مصر لإعادة إعمار غزة

كتبت - داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عبد المنعم سعيد: الخطة المصرية العربية إعمار غزة نموذجًا يجب أن يفخر به العرب

كد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، أن خطابات القادة والزعماء خلال القمة العربية غير العادية حملت رسائل واضحة حول الأزمات التي تعاني منها الدول العربية، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا عربيًا حول دعم القضية الفلسطينية

المفتي: بعثة الأنبياء رسالة إلهية لوضع دستور العدل والتكافل بين البشر

كد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن بعثة الأنبياء والمرسلين جاءت لتحقيق العدل والتكافل بين البشر، موضحًا أن وظيفة النبوة هي الوساطة بين العبد وربه، تهدف إلى تبليغ مراد الله تعالى للناس، ووضع القوانين الإلهية التي تحفظ التوازن في المجتمع بعيدًا عن الأهواء والمصالح الشخصية

المفتي يوضح حكم وأهمية زكاة المال في الإسلام

عرّف الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، زكاة المال بأنها أحد أركان الإسلام الأساسية، مؤكدًا أهميتها ومكانتها العظيمة في الشريعة الإسلامية

المفتي: الرسول كان وفيًا لزوجاته وكان يقترع بينهن لاصطحاب إحداهن في الغزوات

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح زوجاته ويداعبهن، مما يعكس روح الرحمة والمودة في حياته الأسرية