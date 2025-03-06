نجاح للحكومة.. "متحدث الوزراء": لدينا مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية

كتبت- داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن التحسن التدريجى فى الأوضاع الاقتصادية مع توجه الأوضاع فى المنطقة للهدوء والاستقرار تنعكس تدريجيا على تحسن الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، مؤكدا أن الحكومة لديها خطط للتعامل مع جميع الأوضاع أو الظروف الاستثنائية.

وأضاف الحمصانى، خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه مع تحسن الأوضاع فى المنطقة سيؤدى ذلك إلى عودة إيرادات قناة السويس، مشيرا إلى أن هناك مخزون استراتيجى من السلع يمثل نجاحا للحكومة رغم القيود المفروضة على إراداتنا من العملة الصعبة نتيجة للأوضاع الإقليمية.

أما عن قانون إصدار الفتوى، أكد الحمصانى، أن مشروع القانون يعتمد على قصر عملية الفتوى على المتخصصين فى دار الإفتاء أو كبار العلماء من الأزهر الشريف، حتى لا نعطى فرصة لإصدار فتوى من غير المتخصصين ونشر أفكار لا تعكس صحيح الدين.

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