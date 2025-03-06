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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

04:00 ص الخميس 06 مارس 2025
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كتب - أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 6 مارس 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الهيئة، أن هناك فرص لتساقط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري علي فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هناك أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً علي مناطق من السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد تصل لحد السيول علي مناطق من جنوب سيناء وتكون خفيفة علي مناطق من شمال الصعيد.

درجات الحرارة العظمي غداً الخميس

- القاهرة الكبرى: 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية : 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 25 درجة مئوية.

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