الأرصاد: أمطار رعدية وأحوال جوية غير مستقرة خلال الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بدءاً من يوم الخميس 6 مارس حتى الثلاثاء 11 مارس في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة، أن هناك عدم استقرار في الأحوال الجوية يوم الخميس على شمال البلاد وسيناء يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً.

وأضافت الهيئة، أن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد تصل لحد السيول علي مناطق من جنوب سيناء يوم الخميس الموافق 6 مارس.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحياناً علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وسيناء يوم الجمعة الموافق 7 مارس.

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