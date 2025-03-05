الأرصاد: استمرار عدم استقرار الأحوال الجوية بهذه المناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويه هام بشأن حالة الطقس غدا الخميس.

وقالت الهيئة، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً.

وتابعت: يوجد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأكدت أنه توجد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وتكون خفيفة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.