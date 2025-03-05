حدث في 8 ساعات| قانون جديد للفتوى وإزالة العدادات القديمة من مساجد الجمهورية

كتب- أحمد الجندي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير و ملامح قانون جديد للفتوى الشرعية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي: الدولة لن تتحمل أي تكاليف في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم تنظيمها بصورة متميزة وفعالية قوية، مشيرًا إلى أن الخطوات التنفيذية مستمرة على أعلى مستوى لضمان نجاح الحدث.

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قوات حرس الحدود تحبط محاولات تهريب مخدرات وأسلحة وذخيرة ومشغولات فضية - صور

واصلت قوات حرس الحدود توجيه ضرباتها الناجحة للمهربين وإحباط المحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية وكافة الأجهزة الأمنية.

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محكمة القضاء الإداري ترفض دعوات إيقاف انتخابات الصحفيين

أعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة أن محكمة القضاء الإداري "الدائرة 3 نقابات" برئاسة المستشار فتحي هلال، قضت اليوم برفض 7 دعاوى لوقف انتخابات نقابة الصحفيين، وأمرت بإحالة جميع الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في طلب الإلغاء.

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بروتوكول لإزالة العدادات القديمة من المساجد واستبدالها بـ "مسبقة الشحن"

شهد الدكتور محمود عصمت -وزير الكهرباء- والطاقة المتجددة اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "الكهرباء " و"الأوقاف" لتحديد الآليات الخاصة بتركيب العدادات الجديدة وإحلال واستبدال الموجودة في المساجد والزوايا والمباني والمنشآت وملحقاتها التابعة لوزارة الأوقاف في جميع المحافظات، وذلك ضمن جهود الوزارتين لحوكمة استهلاك الكهرباء وتركيب عدادات مسبقة الدفع ومنع الهدر، وخفض الفقد وترشيد الاستهلاك في دور العبادة والمباني الخدمية التابعة للأوقاف.

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9 صورة جديدة لأعمال تطوير سوق العتبة بالموسكي

أجرى اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، اليوم ٢٠٢٥/٣/٥، جولة ميدانية بمنطقة العتبة بحي الموسكي لمتابعة أعمال التطوير التي تجرى بشوارع الجوهري والعسيلي ويوسف نجيب.

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وزير الثقافة: معرض الكتاب حقق إيرادات 954 مليون جنيه

خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض الدكتور، أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، التقرير الإحصائي لمبادرات وفعاليات وزارة الثقافة لعام 2025.

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رئيس "النواب" يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الإسباني.. ما تفاصيل اللقاء؟

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، بيدرو رويان رئيس مجلس الشيوخ الإسباني، والوفد المرافق له.

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الحكومة تكشف ملامح قانون جديد للفتوى الشرعية- بيان رسمي

وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف.

وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

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"الوزراء"يوافق على قرار بشأن تنظيم وزارة الصناعة وتحديد اختصاصاتها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة الصناعة، والذي يتضمن تحديد اختصاصاتها، والجهات التابعة لها، وتخويل وزير الصناعة بإصدار قرار بالهيكل التنظيمي للوزارة، وجداول الوظائف بها، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

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