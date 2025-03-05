محكمة القضاء الإداري ترفض دعوات إيقاف انتخابات الصحفيين

كتب-عمرو صالح:

أعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة أن محكمة القضاء الإداري "الدائرة 3 نقابات" برئاسة المستشار فتحي هلال، قضت اليوم برفض 7 دعاوى لوقف انتخابات نقابة الصحفيين، وأمرت بإحالة جميع الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في طلب الإلغاء.

وأكد عبدالرحيم في تصريحات صحفية له أن هيئة الدفاع عن النقابة قدمت المستندات اللازمة، التي تشير إلى أن مجلس نقابة الصحفيين ملتزم بتطبيق أحكام قانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، واللائحة الداخلية للنقابة.

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام، قد قررت في وقت سابق غلق باب تلقي طلبات الترشح.

كما تلقت اللجنة أوراق 53 مرشحًا منذ فتح الترشح بينهم 10 مرشحين على مقعد النقيب، و43 مرشحا لعضوية مجلس النقابة.

كما بدأت اللجنة تلقي طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من يوم السبت 15 فبراير ولمدة 5 أيام، في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح، تبعها إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين.

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