مدبولي: اكتمال منظومة إنتاج الطاقة الشمسية في مصر نهاية 2025

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك شبه توازن بين الموارد والاستخدامات، مع استمرار جهود الحكومة لتحقيق فائض، وذلك من خلال التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات، وهي المجالات التي تعمل عليها اللجان الاستشارية حاليًا لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، إلى أن مدينة العين السخنة شهدت طفرة صناعية ملحوظة، حيث ارتفع عدد المصانع العاملة بها من 65 مصنعًا قبل بضع سنوات إلى 130 مصنعًا حاليًا، بالإضافة إلى 120 مصنعًا آخر تحت الإنشاء، من المقرر أن تدخل حيز التشغيل خلال العام المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو امتلاك جميع مقومات إنتاج الطاقة الشمسية، حيث تعمل حاليًا مصانع متخصصة في تصنيع الألواح الشمسية، ومن المتوقع أن تكتمل المنظومة بالكامل بنهاية عام 2025، مما يعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.

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