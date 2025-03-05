قوات حرس الحدود تحبط محاولات تهريب مخدرات وأسلحة وذخيرة ومشغولات فضية - صور

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

واصلت قوات حرس الحدود توجيه ضرباتها الناجحة للمهربين وإحباط المحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية وكافة الأجهزة الأمنية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد من المهربين بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، ونجحت فى إحباط عدد من محاولات التهريب للأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وضبط جوال بداخله كمية من المشغولات الفضية وذلك أثناء تنفيذ أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والمعابر الحدودية للدولة، وقد تمت إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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