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مدبولي: كشف بترولي جديد بالقرب من كينج مريوط

04:53 م الأربعاء 05 مارس 2025

الدكتور مصطفي مدبولي (1)

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كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك اكتشافات بترولية جديدة يتم الإعلان عنها بشكل منتظم، بمعدل كشف جديد كل أسبوع أو أسبوعين، مشيرًا إلى اكتشاف حقل جديد يحمل اسم "الفيوم 5" بالقرب من كينج مريوط، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز إنتاج الطاقة.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، أنه يراجع مع وزارتي المالية والتخطيط خطة العام المالي المقبل، لافتًا إلى أن قطاعي الصحة والتعليم استحوذا على أكبر نسبة من الموازنة العامة، بما يعكس التزام الدولة بتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

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