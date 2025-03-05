بث مباشر- مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة

كتب- مصراوي:

يعقد الآن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة مؤتمرا صحفيا، في مقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وثمن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي النتائج التي توصلت إليها القمة العربية غير العادية وما تضمنه البيان الختامي الصادر عنها من بنود تؤكد أن الخيار الاستراتيجي للدول العربية هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال مدبولي - خلال ترؤسه اليوم الأربعاء لاجتماع الحكومة الإسبوعي بالعاصمة الإدارية - إن انعقاد اجتماع اليوم يأتي في خضم الأحداث المستمرة بمنطقة الشرق الأوسط، كما يأتي بالتزامن مع انعقاد القمة العربية غير العادية التي عُقدت أمس الثلاثاء وترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.