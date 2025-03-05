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رئيس "النواب" يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الإسباني.. ما تفاصيل اللقاء؟

03:42 م الأربعاء 05 مارس 2025
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كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، بيدرو رويان رئيس مجلس الشيوخ الإسباني، والوفد المرافق له.

وبحسب بيان صحفي، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تجمعها بإسبانيا، مُشيدًا بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية، والذي تكلل بالزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مملكة إسبانيا؛ حيث شهدت ترفيع العلاقات المصرية- الإسبانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية- الإسبانية في ضوء ما يوليه البرلمان المصري من اهتمام بالبعد البرلماني المتوسطي، وتفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية- الإسبانية، وتبادل الخبرات التشريعية والإدارية لتعزيز روابط الصداقة بين الشعبَين المصري والإسباني.

ودعا جبالي إلى تكثيف التعاون المصري- الإسباني على الصعيدَين الاقتصادي والاستثماري، في ضوء الطفرة التي شهدتها مصر في مجال البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات الإسبانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدًا بمواقف إسبانيا؛ خصوصًا في ما يتعلق بالأزمة في قطاع غزة، مؤكدًا الرفض المصري التام لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، مُشيرًا إلى القمة العربية الطارئة التي عُقدت بالأمس في القاهرة، والتي شهدت إجماعًا عربيًّا على اعتماد الخُطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرضهم.

وأكد بيدرو رويان رئيس مجلس الشيوخ الإسباني، العلاقات الوطيدة بين البلدَين؛ خصوصًا البرلمانية منها والتي شكلت جسرًا للترابط بين الشعبين الصديقين، وأكد رئيس مجلس الشيوخ الإسباني الرؤية المُشتركة لمصر وإسبانيا إزاء تطوير العلاقات الثنائية على المستويات كافة، مُشيداً بدور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أشاد بالخُطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرضهم.

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المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس الشيوخ الإسباني رئيس مجلس النواب
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