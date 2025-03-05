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مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار

03:11 م الأربعاء 05 مارس 2025
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    وزراء الأوقاف والإسكان والعدل
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    وزراء التعليم العالي والتضامن والتنمية المحلية
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    حديث بين رئيس الحكومة ووزير الكهرباء
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن الحكومة، إن مجلس الوزراء أحيط بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 200 المُنعقدة بتاريخ 28 يناير الماضي، على بعض الطلبات بشأن تخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك بعدد 72 طلباً.

وشملت الطلبات قطع أراضٍ بمدن: أسيوط الجديدة، وبدر، والعبور، وسوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والصالحية الجديدة، والسادس من أكتوبر، والمنصورة الجديدة، والقاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعاشر من رمضان، والسادات، وذلك لإقامة مشروعات تجارية، وإدارية، وسكنية، وطبية، وترفيهية، وفندقية، وورش، وخدمات صناعية، ومخازن، ومدرسة، وحضانة، ومحطة خدمة وتموين سيارات.

كما وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من محافظة جنوب سيناء بالاتفاق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء "قطاع شبكات جنوب سيناء"، لتوصيل الكهرباء بالتقسيمات الجديدة "الفيروز والجبيل" بمدينة طور سيناء.

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مجلس الوزراء تخصيص أراضٍ البيع بالدولار هيئة المجتمعات العمرانية
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