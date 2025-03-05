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الحكومة: العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء

02:54 م الأربعاء 05 مارس 2025
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    أحمد هنو وزير الثقافة يستعرض أنشطة وزارته أمام مدبولي
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    وزراء التعليم العالي والتضامن والتنمية المحلية
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    حديث بين رئيس الحكومة ووزير الكهرباء
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كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكُلٍ من عيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من إبريل لعام 2025 ميلادية.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة الصناعة، والذي يتضمن تحديد اختصاصاتها، والجهات التابعة لها، وتخويل وزير الصناعة بإصدار قرار بالهيكل التنظيمي للوزارة، وجداول الوظائف بها، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

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