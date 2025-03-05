برلمانية الوفد: القادة العرب يدعمون خطة مصر لإعمار غزة

كتب- نشأت علي:

قال النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن البيان الختامي لقمة فلسطين بالقاهرة أمس، أكد دعم جميع القادة العرب لخطة مصر لإعمار غزة، موضحًا أن هذا الإجماع يؤكد الريادة وصدق الرؤية المصرية الثاقبة في إنقاذ القضية الفلسطينية .

وأضاف رئيس "برلمانية الوفد"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن مخرجات قمة القاهرة أكدت الموقف المصري الثابت برفض التهجير، والبدء في إعادة التعمير مع بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، بالإضافة إلى مؤتمر لدعم الإعمار، هو استمرار للتوجه المصري بالدعم الكامل للقضية الفلسطينية من أكثر من 75 عامًا، وترسيخ للخيار العربي بأن السلام لن يكون إلا بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد رئيس "برلمانية الوفد" على دعم المعارضة الخطوات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية بالحفاظ على قضية العرب، قضية فلسطين.

وكانت القمة العربية قد أكدت الموقف العربي الرافض لمقترحات تهجير الفلسطينيين، واعتمدت الخطة المصرية لإعادة إعمار القطاع، وجاء في بيانها الختامي أن الخطة تنص على إعادة إعمار غزة وفق مراحل محددة، وترسم مسارًا لسياق أمني وسياسي جديد في غزة.

ودعا البيان الختامي لقمة القاهرة مجلس الأمن الدولي إلى نشر قوات حفظ سلام في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن السلام هو خيار العرب الاستراتيجي القائم على رؤية الدولتين.

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