9 صورة جديدة لأعمال تطوير سوق العتبة بالموسكي

الحكومة توافق على تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر

الحكومة: العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدي الفطر

مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، اليوم ٢٠٢٥/٣/٥، جولة ميدانية بمنطقة العتبة بحي الموسكي لمتابعة أعمال التطوير التي تجرى بشوارع الجوهري والعسيلي ويوسف نجيب.

ووجه نائب محافظ القاهرة، بتذليل أي صعوبات تعوق التنفيذ وفق الخطة الزمنية للمشروع.

وتتضمن الأعمال إعادة تأهيل شارعي الجوهري وامتداده ويوسف نجيب ضمن خطة تطوير "سوق العتبة"، على أن يعود الباعة الجائلون لممارسة نشاطهم في مواقعهم بعد الانتهاء من الأعمال.

مخطط تطوير سوق العتبة بالموسكي

- إنشاء 473 طاولة عرض نموذجية للباعة الجائلين بديلًا عن الفرش العشوائي، تنفذها الورش الإنتاجية التابعة لهيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

- تنفيذ منظومة متكاملة للحماية المدنية والإطفاء.

- رفع كفاءة البنية التحتية (مياه شرب – صرف صحي).

- تصميم مسارات منظمة لتسهيل حركة المشاة داخل السوق.

- طلاء واجهات العقارات بما يتماشى مع الهوية التاريخية للمنطقة، بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري.

- مراجعة شاملة لجميع المرافق والخدمات لضمان أفضل جودة حياة للمنطقة.

اقرأ أيضًا:

أخبار الطقس: أمطار رعدية وتغيرات جوية سريعة والأرصاد تحذر المواطنين

صور- التشطيبات النهائية لمحطات مشروع مونوريل شرق النيل

أحمد موسى يجدد هجومه على الخطيب والأهلي بسبب أبو تريكة: اعتذروا للشهداء

أمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن أحوال الطقس: تصل رعدية في هذه المناطق