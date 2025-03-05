رئيس مجلس الشيوخ يؤكد أهمية العلاقات التاريخية بين مصر وإسبانيا

كتب- نشأت علي:

أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أهمية العلاقات التاريخية بين مصر وإسبانيا، وحرص المجلس على تدعيم العلاقات الثنائية مع مجلس الشيوخ الإسباني، والوصول بها إلى أعلى المستويات لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء بمقر المجلس، بيدرو رولان رئيس مجلس الشيوخ الإسباني، والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، تلبية لدعوة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لتوطيد أواصر التعاون البرلماني بين المجلسين.

وثمن رئيس مجلس الشيوخ المصري الموقف الإسباني الداعم للقضايا العربية في البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي وغيرها من المحافل الدولية، مشيدا بموقف إسبانيا من القضية الفلسطينية القائم على ضرورة احترام القانون الدولي والأعراف الدولية.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ الإسباني بيدرو رولان عن سعادته بتواجده في مصر، مؤكدا أن هذه الزيارة تعبر عن تقديره والوفد المرافق له لمصر ودورها التاريخي في المنطقة.

وأعرب رولان عن أمله أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون بين المجلسين؛ للوصول بالعلاقات بينهما إلى آفاق أرحب.

وأشاد رولان بجهود مصر ودورها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة، منوها بدورها المهم في إنفاذ المساعدات لأهالي غزة، ورؤيتها في إعمار قطاع غزة.

وحضر اللقاء- الذي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين المجلسين- النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ؛ المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس، النائب حسام الخولي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، النائب محمد منظور، والسفيرة هبة زكي مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.