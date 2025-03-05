زيارة مفاجئة لوزير الإنتاج الحربي إلى شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية

كتب- محمد سامي:

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بزيارة مفاجئة إلى شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، والتي تقوم بتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر الثقيلة وغيرها من المنتجات العسكرية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية لجميع الشركات والوحدات التابعة للوزارة بصفة دورية، والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها للشركة خلال الفترة الماضية؛ بهدف تطوير الأداء.

وتوجه وزير الدولة للإنتاج الحربي مباشرةً بعد ذلك إلى خطوط الإنتاج الخاصة بالمنتجات الحربية بالشركة والمصانع الخاصة بإنتاج وتجميع الذخائر وقذائف الأعماق والفتيل الانفجاري، وتفقد خط إنتاج بودرة الألومنيوم والذي تم رفع كفاءته وإعادة تأهيله مؤخرًا، بالإضافة إلى تفقد المخازن؛ للوقوف على جميع الإجراءات المخزنية والتي تؤمن عمل الشركة وتكفل التشغيل الآمن حاليًّا ومستقبلاً.

وبحسب بيان، قام الوزير بالمرور على مصنع إنتاج مادة الفورمالدهيد والتي تستخدم في صناعة الأخشاب والمطهرات والصباغة والبلاستيك، إلى جانب خطوط إنتاج (اليوريافورمالدهيد- الهكسمين- أقراص الوقود الجاف) والتي تعمل على تلبية مطالب السوق المحلية.

وتفقد الوزير مصنع إنتاج المطاط والذي يقوم بإنتاج القناع الواقي وغيره من المنتجات المطاطية التي تدخل في صناعة الكثير من المعدات العسكرية والمدنية.

وأشاد صلاح بأداء مصنع الرزينة التي تدخل في تصنيع البويات والذي تم افتتاحه، بعد رفع كفاءته، خلال شهر أكتوبر الماضي، وكذا مصنع البويات الذي يقوم بإنتاج البويات المتخصصة والمتنوعة والتي تدخل في خدمة القطاعَين الحربي والمدني، وتستخدم في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة ما بين مشروعات الإسكان والمجتمعات العمرانية والطرق والكباري على مستوى الجمهورية، وتتميز هذه البويات التي تنتجها شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية بالعديد من الخواص؛ حيث تستخدم هذه الدهانات تحت الماء وفي كل الأجواء المناخية المتغيرة.

ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي بأهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة والالتزام ببرامج الصيانة ومواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وتطبيق إجراءات الأمن الصناعي والسيبراني، والتخلص من المخلفات بالطرق القانونية بصفة دورية، والحرص على استكمال الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة كأحد الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.