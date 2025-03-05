محافظ الجيزة: إنشاء مجزر آلي حديث بطريق الواحات قريبًا

الجيزة- أ ش أ:

قال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إنه سيتم قريبًا التصديق على إنشاء مجزر آلي حديث على مساحة 20 فدانًا بطريق الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر؛ ليكون بديلًا عن مجازر المنيب بجنوب الجيزة والوراق وناهيا وكرداسة.

وأضاف النجار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بديوان عام المحافظة، أن إنشاء المجزر يأتي في إطار خطة الدولة للتشجيع على ثقافة الذبح داخل المجازر، وتجريم أعمال الذبح بالشوارع والاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية يتم الكشف عليها من خلال الأطباء البيطريين.

وأوضح أن إنشاء المجازر يأتي أيضًا اتساقًا مع خطة وزارة التنمية المحلية في تطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة، موجها الشكر لوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض على الدعم الدائم والتعاون في تنفيذ العديد من المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ انطلاقًا من رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وتابع "أن محافظة الجيزة أصعب وأكبر محافظة على مستوى المحافظات، فيها الحضر الممثل في الأحياء والريف والعشوائية والبدو، وتضم 10 أحياء و10 مراكز ومدن في الشمال والجنوب، وبها 10 ملايين مواطن".

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نفذت خلال مرحلتها الأولى العديد من المشروعات الضخمة في مختلف القطاعات الخدمية الأساسية بقرى مركزي الصف وأطفيح، وسيتم افتتاح عددًا منها في 30 يونيو القادم.

وأعلن المحافظ افتتاح مستشفى بولاق الدكرور الجديد خلال شهرين، مؤكدًا أنها مستشفى عام عملاق، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء مبنى ضخم بمستشفى أم المصريين على مساحة 4 آلاف م2، وسيشهد محيطه أعمال تطوير ورفع كفاءة ستشمل طلاء واجهات المبان وإنشاء جراج متعدد الطوابق لمنع الازدحام.

ولفت إلى أنه يجرى إنشاء مستشفى طوارئ جديد في مدينة 6 أكتوبر، ومستشفى في حدائق أكتوبر، ووحدة صحية في كرداسة، ورفع كفاءة مبنيين في مستشفى أطفيح، وإنشاء بديل لمبنى متهالك في مستشفى العياط.