أخبار الطقس: أمطار رعدية وتغيرات جوية سريعة والأرصاد تحذر المواطنين

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد تغيرا خلال اليوم وغدٍ الخميس بداية من السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد.

وأضافت غانم، أن سبب تغير حالة الطقس يرجع إلى وجود كتل هوائية شمالية على سطح البحر المتوسط، حيث تشهد السواحل الشمالية أمطار متوسطة الشدة وقد تكون رعدية على بعض المحافظات مثل الإسكندرية وكفر الشيخ والمناطق الشمالية الغربية.

وتوقعت غانم أن تصل الأمطار خفيفة على محافظات ومناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتكون رعدية ببعض المناطق.

وأشارت إلى وجود تراجع بسيط في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى لتشجل 20 إلى 21 درجة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأوضحت أنه بداية من يوم السبت المقبل تستقر حالة الطقس بشكل كبير وتعود درجات الحرارة إلى الارتفاع لتسجل 23 درجة على القاهرة.

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