أمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن أحوال الطقس: تصل رعدية في هذه المناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع عدم استقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد وشمال الصعيد خلال اليوم وغدٍ الخميس، موضحة أن هناك كتل هوائية شمالية على سطح البحر المتوسط.

وتابعت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن بعض المناطق في شمال البلاد ستشهد سقوطا للأمطار، وسحب متوسطة وقد تكون رعدية في الإسكندرية وكفر الشيخ، والمناطق الشمالية الغربية.

وذكرت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع منتصف اليوم، ستكون هناك أمطارا خفيفة في القاهرة الكبرى، وقد تزيد إلى متوسطة في شمال الصعيد، وتصل إلى رعدية ببعض المناطق.

وأشارت الدكتورة منار غانم، إلى أن فرص الأمطار قد تكون متوقعة حتى شهر أبريل ومايو من 2025، وتكون متفاوتة الشدة، مع انخفاض طفيف في قيم درجات الحرارة اليوم الأربعاء وغدا الخميس، لتكون العظمى في القاهرة اليوم 20 درجة مئوية، وسط طقس شديد البرودة ليلا.

وذكرت: انتهاء تأثير المنخفض الجوي بشكل كامل يوم السبت وارتفاع درجات الحرارة نهارا".