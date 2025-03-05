"وقّعت على أوراق رغمًا عني".. ريهام سعيد تكشف كواليس احتجازها في لبنان

كتبت - داليا الظنيني:

كشفت الإعلامية ريهام سعيد كواليس ما حدث معها الأسبوع الماضي خلال احتجازها في لبنان.

كانت ريهام سعيد قد أطلقت قبل أيام استغاثة من لبنان قالت فيها: "من فضلكم، حد يتصل بالسفارة المصرية.. نادر صعب استخدم نفوذه ووقفني في المطار وأنا جاية أحضر الجلسة"، قبل أن تعود لتعلن عودتها إلى مصر.

وقالت ريهام سعيد، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعرضتُ لضغط شديد لا يتحمله أحد، وتم إجباري على التوقيع على تنازل عن القضايا التي قمت برفعها ضد أحد أطباء التجميل في لبنان، خلال احتجازي، حتى أتمكن من العودة إلى مصر".

وأضافت سعيد: "فور عودتي إلى مصر، تقدمت للنيابة العامة بوسط القاهرة والجهات القضائية المصرية بطلبات لاستكمال القضايا كما هي دون تنازل، لأنني أجبرتُ على التوقيع رغمًا عني، وهو إجراء باطل".

وتابعت: "حدثت معي الكثير من الأمور التي لن أكشف عنها الآن، ولكني أبحث الآن عن الشخص الذي وقّعت له على توكيل للتنازل عن القضايا التي قمت برفعها في مصر، لأنني راجعت الأوراق ولم أجد له أي معلومات نهائيًا".

وأكملت: "خلال ساعتين فقط من موافقتي على التوقيع والتنازل حتى أنال حريتي، جاءت كل أوراق القضايا، وموظف من الشهر العقاري داخل محبسي، وأجبروني على كتابة خطاب للتصديق على الورق رغمًا عني".