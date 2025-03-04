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السيسي: أتطلع للعمل مع القادة العرب وترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

10:27 م الثلاثاء 04 مارس 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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القاهرة - مصراوي:
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تطلعه للعمل مع الأشقاء العرب والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمجتمع الدولي؛ من أجل تبنى خطة تهدف إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإنهاء جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضح الرئيس السيسي إن إنهاء هذا الصراع يضمن أمن واستقرار شعوب المنطقة كافة وإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه على فيسبوك: "في هذا اليوم الهام من تاريخ القضية الفلسطينية، أشكر القادة العرب المشاركين في القمة العربية غير العادية بالقاهرة، وأثمن الإجماع العربي على دعم خطة اعادة إعمار قطاع غزة والتي تتيح للشعب الفلسطيني البقاء على أرضه دون تهجير".

وأضاف الرئيس السيسي: "نرحب بأي مقترحات أو أفكار من المجتمع الدولي لضمان نجاح هذه الخطة، والتي يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع خطة أكبر للسلام، واتطلع للعمل مع الأشقاء العرب والرئيس "ترامب" والمجتمع الدولي من أجل تبنى خطة تهدف إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإنهاء جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يضمن أمن واستقرار شعوب المنطقة كافة وإقامة الدولة الفلسطينية".

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