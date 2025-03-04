أحمد موسى: القمة العربية حققت كافة الأهداف المرجوة

كتبت - داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر تبذل جهودًا كبيرة منذ بداية الأزمة الفلسطينية لحماية الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن القمة العربية الطارئة حققت كافة الأهداف المرجوة.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الدولة المصرية نجحت بامتياز في تنظيم هذه القمة، حيث تحققت جميع أهدافها بإجماع عربي واسع.

وأضاف أن التخطيط لهذه القمة كان دقيقًا، وأن جميع القادة العرب يدعمون الخطة المصرية، وهو أمر غير مسبوق، موضحا أن مصر وضعت خطة واضحة ووقفت بحزم ضد محاولات تهجير الفلسطينيين، حرصًا على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وتابع قائلًا: "لا نريد سماع أصوات خارج السياق، فهناك من لا يرضيهم ما تحقق في القمة العربية التي عُقدت اليوم".

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الاحتلال الإسرائيلي رفض خطة الدول العربية للتعامل مع غزة، مؤكدًا أن الخطة المصرية شاملة وتغلق أي ثغرات يمكن استغلالها.

وكشف موسى أن مصر تستعد لتنظيم مؤتمر دولي في أبريل المقبل لإعادة إعمار قطاع غزة، موضحًا أن عملية الإعمار ستتم داخل القطاع دون تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار ستستغرق عامين، وستشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية.

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