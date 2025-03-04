بصور الأقمار الصناعية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الآن ومناطق الأمطار

القاهرة - مصراوي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، استنادًا إلى أحدث صور الأقمار الصناعية.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر حسابها على فيسبوك، أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة في المناطق المعرضة لتقلبات الطقس.

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