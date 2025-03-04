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شيخ الأزهر: الشعب الفلسطيني بقطاع غزة صمد بفضل يقينه بنصر الله

08:02 م الثلاثاء 04 مارس 2025

الدكتور أحمد الطيب

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كتب-عمرو صالح:

قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إن لأسماء الله الحسني أسرار، ومتى ذكرت لها تأثيرها، وليس بالضرورة ذكرها عند الدعاء لله.. فتوجه المسلمين بالدعاء إلى الله يكون بالقلب والتضرع لله.

وفي الحلقة الرابعة لبرنامج "الإمام الطيب" قال شيخ الأزهر: هناك شعب يقتل 24 ساعة يوميا، دون توقف، بل لقد هدمت مساجده ومستشفياته، ولم ينقطع عن الدعاء لله لنصرته بقلبه والتضرع بالأكف.

وأكد شيخ الأزهر أن فضل الله واسع لمن يتعرض له سواء كان بأسماء الله الحسنى، أو التركيز بالقلب أو شكوى، المهم أن يعتقد الإنسان ان الله هو الظاهر الوحيد له، مشيراً إلى أن يستجيب للدعاء سواء كان بالأسماء الحسنى أو بغير الأسماء كما الرسول عليه الصلاة والسلام ليعلم المسلمين.

وقال شيخ الأزهر: إن الشعب الفلسطيني بقطاع غزة صمد وليس بيده سكين مطبخ أمام أحدث مصانع عسكرية غربية، مؤكدا أنه صمد بيقينه بالله تعالى والدعاء له.

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الدكتور أحمد الطيب الشعب الفلسطيني شيخ الأزهر غزة
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