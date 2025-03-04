وزير العمل والمؤسسة الألمانية يبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك

القاهرة- أ ش أ:

بحث وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد من فريق عمل المؤسسة الألمانية للتعاون الدُّوَليّ، تعزيز التعاون في الملفات المُشتركة، في إطار برنامج مشروع الدخول إلي سوق العمل.

ورحب وزير العمل -في بيان اليوم الثلاثاء- بتكثيف التعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا على الجهود التي تبذلها الوزارة نحو تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب طبقًا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج موجها ببدء عقد الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين لوضع خطة العمل التنفيذية للمشروع.

وتطرق الاجتماع إلى أهداف "المشروع" الذي يُنفذ على محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية خلال 3.5 سنة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، ويهدف إلى تحسين أوضاع دخول الشباب في مصر إلى وظائف لائقة من خلال تعزيز القدرات الاستراتيجية والفنية للإدارة المركزية للتشغيل في الوزارة فيما يتعلق بصياغة سياسة التوظيف المستقبلية، وتعزيز المهارات التقنية والتنفيذية لموظفي وحدة المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بتحسين دخول النساء إلى سوق العمل، وتقديم حلول رقمية لتعزيز التشغيل في إدارة التشغيل، وتوسيع خدمات التأهيل الوظيفي للشباب المصري بطريقة تستهدف فئات محددة وتهتم بالمساواة بين الجنسين، وتوسيع الخدمات المُقدمة للشركات من مقدمي الخدمات اللذين تم اختيارهم من القطاع الخاص أو العام فيما يتعلق بالتوظيف اللائق.

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