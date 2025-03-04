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فلفل أسود وجزر.. وصفة سحرية من المنتجات الطبيعية لمقاومة الأورام

05:41 م الثلاثاء 04 مارس 2025

فلفل أسود

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القاهرة- أ ش أ:

نصح الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، الأمهات بضرورة إطعام أطفالهن القرع والجزر، مؤكدًا أن هذه التركيبة تُعد من أقوى مضادات الأورام.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين، في برنامج مطبخ أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، إن هذه التركيبة طبيعية ومركزة، مما يجعلها مفيدة جدًا لصحة الأطفال.

وأشار الدكتور نزيه إلى أن إضافة الكركم والفلفل الأسود إلى هذه التركيبة يجعلها أشد فعالية وأقوى، ما يعزز فوائدها الصحية.

وأكد أن القرع يُعد غذاءً مهمًا للأطفال، حيث يحتوي على مادة البيتا كاروتين، التي تساعد الجسم على إنتاج فيتامين A، وهو عنصر أساسي لنمو الطفل بشكل صحي.

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فلفل أسود جزر وصفة سحرية المنتجات الطبيعية لمقاومة الأورام
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