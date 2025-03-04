الرئيس الفلسطيني: جاهزون لإجراء انتخابات عامة خلال العام المقبل

كتب- محمد شاكر:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة، التي تعقد بالقاهرة لدعم صمود الشعب الفلسطيني: إن دعوات تهجير الشعب الفلسطيني تهدد القضية الفلسطينية.

وأضاف: إننا نرفض كل الدعوات الرامية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، كما نرفض ممارسات الاحتلال بفرض واقع استعماري في القدس والضفة.

وأكمل: إننا نشيد بالخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير، مؤكدا أن الرؤية الفلسطينية تتضمن أن تتولى الدولة الفلسطينية مهامها في غزة

وطالب بضرورة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير الحكومي في المؤسسات الفلسطينية، قائلا: يجب مواصلة العمل على دعم وكالة أونروا، كما نقترح تهدئة طويلة الأمد في غزة والضفة الغربية.

وواصل الرئيس الفلسطيني: إننا جاهزون لإجراء انتخابات عامة خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة، ونؤكد ضرورة العمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة.

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