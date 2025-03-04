مصر للطيران للشحن الجوي تشارك في معرض Air Cargo Africa بنيروبي

القاهرة- أ ش أ:

أكدت شركة مصر للطيران للشحن الجوي أن مشاركتها في فعاليات معرض Air Cargo Africa 2025، الذي أقيم في نيروبي بدولة كينيا، خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير 2025، بمشاركة كبرى شركات الطيران ووكلاء الشحن والخدمات اللوجستية من مختلف أنحاء العالم جاءت في إطار استراتيجيتها لتعزيز تواجدها الدولي وتوسيع شبكة خدماتها، وتأكيدًا على التزامها بتطوير حلول نقل جوي متقدمة .

وذكرت الشركة في بيان اليوم أن وفدها المشارك في هذا الحدث المهم ضم محمد عبد العزيز رئيس قطاع حركة البضائع، ومحمد زكي مدير عام الشئون التجارية، ومحمد عبد الصبور بإدارة التسويق والاتصالات.

وأشارت إلى أن المعرض شكل فرصة للتواصل مع رواد قطاع الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، ومناقشة أحدث التطورات في مجالات نقل البضائع، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والأعمال الإلكترونية .

وأكدت أنها تسعى إلي توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تواجدها في الأسواق الأفريقية، حيث تتيح هذه الفعاليات فرصًا للتعاون مع كبار المستثمرين وصُنّاع القرار، بالإضافة إلى تعزيز العلامة التجارية للشركة وتقديم حلول متطورة في مجال النقل الجوي.

ووفقا للبيان، زار نائب رئيس كينيا كالونزو موسيوكا جناح مصر للطيران، حيث أشاد بالدور الريادي الذي تلعبه الشركة في دعم قطاع الشحن الجوي بالقارة الأفريقية، معربًا عن تقديره لمساهمتها في تعزيز التجارة والنقل الجوي داخل أفريقيا وخارجها.

يُذكر أن معرض Air Cargo Africa، يُعد واحدًا من أبرز التجمعات العالمية لمتخصصي الطيران والشحن والخدمات اللوجستية، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركات وتقديم حلول مبتكرة لمستقبل الشحن الجوي في القارة الأفريقية.

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