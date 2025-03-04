السيسي: العدوان على غزة خلف وصمة عار في تاريخ البشرية
كتب- محمد سامي:
نشرت قناة القاهرة الإخبارية تصريحات عاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال القمة العربية الطارئة بالقاهرة، جاء فيها:
- نؤكد الالتزام تجاه قضايا أمتنا المشروعة
- المنطقة تواجه تحديات جساما تكاد تعصف بالأمن والاستقرار الإقليميين
- العدوان على غزة خلف وصمة عار في تاريخ البشرية عنوانها انعدام الإنسانية
- الحرب على غزة سعت بقوة السلاح لتفريغ القطاع من سكانه.
- مصر لن تشارك في أي ظلم يقع على الشعب الفلسطيني
- الشعب الفلسطيني ضرب مثالا في التمسك بالأرض
- مصر لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل
- مصر سعت إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة منذ اليوم الأول للأزمة
- مصر عملت على تشكيل لجنة إدارية لإدارة قطاع غزة انطل
اقا من خبرات أعضائها
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