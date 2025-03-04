السيسي: العدوان على غزة خلف وصمة عار في تاريخ البشرية

كتب- محمد سامي:

نشرت قناة القاهرة الإخبارية تصريحات عاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال القمة العربية الطارئة بالقاهرة، جاء فيها:

- نؤكد الالتزام تجاه قضايا أمتنا المشروعة

- المنطقة تواجه تحديات جساما تكاد تعصف بالأمن والاستقرار الإقليميين

- العدوان على غزة خلف وصمة عار في تاريخ البشرية عنوانها انعدام الإنسانية

- الحرب على غزة سعت بقوة السلاح لتفريغ القطاع من سكانه.

- مصر لن تشارك في أي ظلم يقع على الشعب الفلسطيني

- الشعب الفلسطيني ضرب مثالا في التمسك بالأرض

- مصر لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل

- مصر سعت إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة منذ اليوم الأول للأزمة

- مصر عملت على تشكيل لجنة إدارية لإدارة قطاع غزة انطل

اقا من خبرات أعضائها