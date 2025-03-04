بلدك معاك.. المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة دعم الأسر الأولى بالرعاية

"المالية" و"البيئة" تناقشان تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة وطرق جذب

‎كتب- محمد سامي:

استكملت المنطقة الشمالية العسكرية تنفيذ حملة بلدك معاك"، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، لدعم الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظات التي تقع بنطاق المسؤولية، والتي تأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها في دعم المجتمع المدني.

وتضمنت الحملة تنفيذ "قافلة الخير"؛ لتوزيع (65) ألف حصة ووجبة غذائية بمناسبة شهر رمضان المعظم، بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال وصندوق تحيا مصر وعدد من مؤسسات المجتمع المدني

بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ .

وشملت الحملة قافلةً طبيةً بمحافظة البحيرة؛ تضمنت عيادات لمختلف التخصصات الطبية، وصيدليات لصرف الأدوية مجانًا لمستحقيها، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبي على طلاب المدارس بنطاق المحافظة، فضلاً عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية للارتقاء بالمستوى التوعوي والتثقيفي؛ من خلال التأهيل الوظيفي وتنمية المهارات، وتنظيم عدد من الندوات، والمشاركة في الفصول التعليمية لمحو الأمية، وتوزيع كميات كبيرة من الملابس والأثاث المنزلي، لدعم الأسر الأولى بالرعاية .

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تعظيم المشاركة المجتمعية الفاعلة مع مختلف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتوفير الحياة الكريمة لأبناء شعب مصر العظيم .