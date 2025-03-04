برلماني: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تقضي على مخطط التهجير

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن ما تضمنته الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، يمثل أهمية كبيرة.

ووصف النائب الخطة بأنها متكاملة، ومن شأنها الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في سيادته على أرضه، وإقامة دولته المستقلة، ومنع مخطط التهجير القسري.

وأوضح زين الدين أن الخطة تضمنت تأكيد ضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر؛ بما يضمن الملكية الفلسطينية، وكذلك ضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وبما يسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية مواصلة دعم جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الوطنية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر.

ولفت زين الدين إلى أهمية تشكيل لجنة مستقلة مكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" لإدارة شؤون غزة، وتعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، تمهيدًا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني.

وأشاد عضو مجلس النواب بجهود القيادة السياسية المصرية في هذا الشأن، والتحركات المستمرة لدعم القضية الفلسطينية، وآخرها القمة العربية الطارئة بالقاهرة.

ودعا زين الدين المجتمعَ الدوليَّ إلى دعم الخطة المصرية، والعمل على حشد التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة، ودفع عملية السلام في المنطقة.

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