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تحذير من مرقة الدجاج: اسخدموها مرة واحدة كل أسبوع

02:58 م الثلاثاء 04 مارس 2025

الدكتور مجدي نزيه

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كتب- محمد نصار:


أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، أن الإفراط في استخدام مرقة الدجاج يؤدي إلى مشكلات صحية، مشددًا على ضرورة استخدامها بكميات قليلة للغاية.


وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين، في برنامج مطبخ أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، إن استخدام مرقة الدجاج يجب أن يكون بمعدل مرة واحدة فقط كل 7 إلى 10 أيام، لتجنب أضرارها الصحية.


وأضاف الدكتور نزيه أن تأثير مرقة الدجاج يكون أكثر سلبية على الفئات الحساسة مثل: الأطفال، والمرضى، والحوامل، والمرضعات، وكبار السن.


وأوضح أن المادة الأساسية في مكونات مرقة الدجاج هي نفسها الموجودة في الشعرية سريعة التحضير، والتي لها تأثير سلبي على الجهاز العصبي عند استهلاكها بكثرة.


وأشار إلى أن الإفراط في تناول مرقة الدجاج قد يؤدي إلى الإدمان، لأنها تعزز الشعور بالطعم الشهي بمقدار 30 ضعفًا، مما يجعل الشخص يرغب في تناولها بشكل متكرر.

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الدكتور مجدي نزيه الإعلامي شريف نور الدين مرقة الدجاج
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