"بحوث الفلزات" يجدد اعتماد عدد من معامل "إيجاك" لدعم المشروعات القومية الكبرى

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات إن المركز نجح في تجديد اعتماد معامل إدارة الخدمات الفنية من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2027، وذلك خلال الفترة من يناير 2025 وحتى أكتوبر 2028.

وأضاف غياض - في تصريح اليوم الثلاثاء - أن هذا الاعتماد يشمل مجموعة من الاختبارات الفيزيائية والكيميائية للسبائك الحديدية وغير الحديدية، بالإضافة إلى الاختبارات الميكانيكية للمعادن؛ مما يعزز دقة وكفاءة الخدمات البحثية والفنية التي يقدمها المركز.

وأكد أن تجديد الاعتماد يعكس التزام المركز بتطبيق أعلى معايير الجودة، ويدعم توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية البحثية والتكنولوجية في مصر، منوهًا بأن المركز يحتفظ بهذا الاعتماد منذ عام 2006، مما عزز مكانته في القطاع البحثي والصناعي ورفع مستوى الثقة في إمكانياته المعملية.

وأوضح أن اعتماد معامل المركز أسهم في دعم العديد من المشروعات القومية الكبرى، حيث تم ترشيحها من قبل "إيجاك" لتنفيذ اختبارات لمشروعات كبرى مثل: العاصمة الإدارية الجديدة، والقطار الكهربائي السريع، والمفاعل النووي بالضبعة بالتعاون مع الجانب الروسي، فضلًا عن تقديم الخدمات لشركات القطاع الخاص وشركات المقاولات.

وتابع أن اعتماد معامل المركز يعزز دوره في دعم البحث العلمي، من خلال توفير بيئة معملية موثوقة لإنجاز أبحاث الدكتوراه والماجستير بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، حيث تُجرى جميع الاختبارات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وشدد على أن هذا الإنجاز يعكس الدور الريادي لمركز بحوث وتطوير الفلزات في تقديم خدمات بحثية وفنية متقدمة، كمركز معتمد على المستويين الوطني والدولي.