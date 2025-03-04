"شمال الدلتا" للكهرباء تعلن حاجتها لشغل وظائف قيادية

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كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بالشركة نظرا لاقتراب بلوغ شاغليها سن المعاش القانونية>

وتضمن الإعلان الذي حصل "مصراوي" على نسخه منه الإعلان عن وظيفة رئاسة قطاعات الشبكات والتحكم بالإضافة، كما تم أيضا الإعلان عن وظيفة مدير عام الإدارة العامة لكبار المشتركين.

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